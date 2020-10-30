螞蟻孖展逾4907億 勢超農夫登凍資王

螞蟻集團（6688）昨日截止孖展認購，今日則截止招股。綜合多間券商資料，螞蟻招股三日共錄得孖展認購額逾4907億元，超購達146倍。若以全港700萬人口計，人均認購螞蟻約七萬元。若計及現金飛，或將超越農夫山泉（9633）凍資6777億元紀錄，成為港股新晉「凍資王」。



分析預期，螞蟻一手中籤率有七至八成，惟首日升幅或僅有一成。



在多間證券商孖展額度一再「借爆」下，綜合多間券商及銀行數據，孖展認購在最後一日再增1024.7億元，合共借出4907.45億元孖展額，相當於公開發售33.41億元，超購145.89倍。



券商方面，不少散戶作最後衝刺，當中海通新增135億元，耀才增140億元，它們三日均借出孖展310億元。另外綜合市場消息，券商共接獲約八張螞蟻頭槌飛。銀行方面，滙豐發言人指，接獲申請宗數及新股貸款均創該行最高紀錄。



受各大指數青睞



參考現任「凍資王」農夫山泉截至孖展當日逾1742億元孖展認購，螞蟻扣除兩間銀行罕有公佈的孖展數據，僅券商就錄得2407億元孖展認購，遠超農夫山泉截孖展當日數據，故螞蟻有望成為新晉「凍資王」。



巨無霸螞蟻未上市就受各大指數青睞。早前明晟（MSCI）考慮將螞蟻納入指數「快車道」，昨日富時羅素（FTSE）亦表示，在快速納入機制下，考慮將上市後的螞蟻H股快速納入旗下富時中國指數。另外，參考恒指公司快速納入機制要求，市值排名前五的股份，最快上市後三個月即可納入恒指成份股，意味螞蟻最快可在明年2月5日季檢後「染藍」。



信誠證券聯席董事張智威表示，螞蟻入場門檻低，每手股數少，相信傾向派「一人一手」，最終若做不到「一人一手」，一手中籤率大機會達七至八成。至於螞蟻掛牌後走勢，張智威預計，螞蟻首日升幅不會太多，約一成左右，但抽中投資者可作中長線持有，認為其後市走勢與阿里巴巴（9988）相若。