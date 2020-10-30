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建行上季賺682億跌4.1%

2020-10-30 列印
        建設銀行（939）打頭陣，截至9月底止第三季純利為682.06億人民幣，按年跌4.1%。首三季則賺2058.32億元，按年跌8.7%，主要由於減值損失大幅增加；減值損失1617.63億元，大升46.8%。

不良貸款雙升

        建行於今年首三季，利息淨收入為4047.87億元，較去年同期增長6.7%；淨利息收益率2.13厘，下降0.14個百分點。不良貸款雙升，截至9月底，不良貸款2555.28億元，較去年底增加430.55億元；不良貸款率1.53%，升0.11個百分點。撥備覆蓋率217.51%，降10.18個百分點。

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