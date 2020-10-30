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澳博第三季收益8.41億

2020-10-30 列印
        澳博控股（880）昨公佈，截至9月底止第三季由盈轉虧，蝕10.31億元，去年同期錄得盈利7.38億元；經調整LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）為7.82億元，去年同期則錄得經調整EBITDA 9.5億元。

博彩淨收差跌89%

　　集團表示，新冠肺炎疫情爆發下，其業務受到嚴重影響，第三季度之博彩淨收益為8.41億元，按年大減89.6%。當中，貴賓博彩毛收益按年跌93.1%，至2億元；中場博彩毛收益跌約89.1%，至6.9億元。

　　今年首三季計，澳博錄得虧損達24.44億元，去年同期錄得盈利24.17億元。
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