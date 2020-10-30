中石油扭虧為盈 第三季純利勁增3.5倍

今年首三季，按中國企業會計準則計，中石油純利錄得100.64億元，按年跌73%；基本每股收益0.055元。若扣除非經常性損益則錄得淨虧損232.04億元，去年同期為盈利406.58億元。
中石油首三季共生產原油約7億桶，按年增2.7%；生產可銷售天然氣約3萬億立方英尺，按年增6.5%。原油平均實現價格為每桶40.06美元，按年降34.9%；天然氣平均實現價格為每千立方英尺4.61美元，按年降16%。
中石油指，在油氣價格大幅下降的不利形勢下，集團積極推進提質增效，加強資本性支出和成本費用控制，首三季付現資本性支出按年減7.8%，至1608億元；油氣單位操作成本按年下降10.7%，至每桶10.07美元。
中石化純利飆2.9倍
同樣受惠於油氣管網交易的資產交割收益，中石化（386）第三季純利亦按年大增2.9倍。中石化財務總監壽東華昨在電話業績會中表示，管網交易一次性增加集團息稅前利潤及純利逾三百億元；交易完成後集團共將獲得約526億元的現金對價，有助於提升公司價值及改善財務狀況。
今年以來受新冠肺炎疫情影響，國際原油價格下跌，觸發國內成品油「地板價」機制。今年首三季，中石化原油實現價格為每桶38.24美元，按年跌35%。