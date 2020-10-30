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疫下利電腦設備 ASM多賺5.2%

2020-10-30 列印
　　ASM太平洋（522）昨公布第三季業績，上季盈利按年增5.2%至2.34億元，按季則大減36%；收入42.7億元（5.51億美元），按年增2.6%，按季跌1.2%。

　　期內定單總額按年升12.4%，至 45.2億元；毛利率為32.9%，按年減少82點子，按季減少228點子；盈利為2.34億元。

　　今年首九個月計，盈利按年增56%至6.25億元，收入119.7億元（15.4億美元），按年增4.7%。

　　設備市場氣氛改善，集團預計今年第4季度收入介乎於5.3億美元至5.9億美元。

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