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偉祿為大股東留10.6億 抽新股孖展

2020-10-30 列印
　　偉祿集團（1196）大股東林曉輝家人愛抽新股及炒股，遂與旗下偉祿亞太證券訂立融資協議，未來三年每日預留最多10.6億元孖展額。

　　偉祿周三表示，偉祿亞太與林氏家族訂立了融資協議，明年起向主席林曉輝、妻子蘇嬌華、兒子林森和女兒林娜四人提供融資服務，包括抽新股及股票保證金融資，每人每日最高額度分別為2.5億元及2000萬元，當中蘇嬌華不設保證金融資，即每日最多融資金額高達10.6億元，為期三年。

　　該集團就有關協議成立獨立董事委員會，由目前三名獨立非執董組成，會就協議條款及擬進行的交易，向獨董提供意見。

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