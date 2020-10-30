中環IFC外望——滙豐總行驚現「真打蛇餅」

中環雖然係香港嘅金融中心，但因為在太平山腳下，所以間中都有動物出沒。早前，中銀香港總部樓下水池，就有野豬一家幾口暢泳。不過，咁都唔奇，昨日滙豐總行十八樓炒房樓層，竟然出現咗一條青蛇至係奇聞！



據講，昨日早上有人在滙豐總行十八樓炒房，發現一條青蛇打蛇餅蜷伏在地氈上，因為蛇界有種毒蛇青竹蛇，全身都係翠綠色，所以滙豐員工見到呢條蛇，驚嚇程度可想而知！大家都奇怪點解十八樓咁高都有蛇蹤！



據盧駿了解，原來條蛇唔係在附近山邊過來，而係有滙豐員工把條蛇作寵物，竟然同條蛇難捨難離，帶埋返工，又唔知點解走甩咗，至出現在十八樓地氈上。據知，滙豐已即時搵人捉咗條蛇， 事件亦無影響正常運作同埋員工安全。



據資料顯示，寵物界有種青蛇，無毒，但外表同有毒嘅青竹蛇好似，所以往往無辜被誤當青竹蛇而遭殃被殺。今次呢條蛇如果真係員工寵物，應該係無毒青蛇，所以昨日只係虛驚一場！



天貓淘寶「雙11」董本洪：潛力巨大



阿里巴巴（9988）旗下的線上銷售平台天貓淘寶正備戰「雙11」，阿里巴巴首席市場官董本洪昨日表示，疫情給全球經濟帶來諸多挑戰，中國在疫情後的經濟復甦非常強勁，且市場消費潛力巨大；預計今年將有25萬個品牌、逾8億用戶參與「雙11」活動，希望可藉此推動商家數碼化轉型。該公司指中國是全球最大消費者市場，去年進口中國的商品總值1.5萬億元（人民幣，下同），但線上消費滲透率只有6%，反映跨境電商有龐大潛力。



董本洪昨在線上新聞發佈會上表示，天貓「雙11」購物節已迎來第12年，今年阿里巴巴亦開發更多創新玩法，包括由「單」變「雙」，設立兩撥售賣時段，讓消費者有更充足的時間選擇商品，亦可讓商家展示產品、備貨等，以提升消費體驗，減緩商家壓力。



天貓進出口事業群總裁劉鵬則表示，疫情令網購成為新常態，亦創造新的消費趨勢。



高瞻