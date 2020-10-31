美期急瀉拖累 恒指挫479點

受外圍市場氣氛影響，內地股市全線受壓。上證指數收報3224點，跌1.47%；深成指數收報13236點，降2.09%。滬指全周累計跌1.63%；10月則累計微升0.2%。
蒙牛跌5.9%跑輸藍籌
昨日僅得8隻藍籌股錄得升幅，蒙牛（2319）急挫5.94%，收報36.45元，跑輸一眾藍籌股；聯通（762）插4.42%，收報4.76元；石藥（1093）跌3.2%，收報8.17元。金融股有份拖低大市，首9月少賺8.7%的建行（939）跌2.55%，收報5.35元；友邦（1299）插3.37%，收報73.05元。
蘋果、亞馬遜等科技巨頭隔晚公佈業績，投資者焦點轉移至經濟增長放緩下，有關巨企的盈利增長能力，能否支撐其極高估值，拖累納指期貨跌約2%。
科技股全線向下
本港上市的科技股也難以獨善其身，跟隨大市向下，恒生科指下降1.8%，收報7534點。重磅股騰訊（700）跌穿600元關，急回2.31%，收報591元；美團（3690）曾突破300元大關，見300.4元創新高，但收市走低3.03%，報288.2元；阿里（9988）旗下螞蟻（6688）成為本港新股「凍資王」，阿里跌3.11%，收報293.2元；比亞迪電子（285）瀉8.89%，收報33.3元。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，螞蟻完成招股鎖住資金，市場開始出現沽壓，加上美國大選臨近，投資者對後市憂慮升溫，下周恒指難免失守二萬四大關，甚至下試23500點。