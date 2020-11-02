螞蟻資金回籠 新經濟股炒起 美大選存暗湧 港股或受壓

美國總統大選本周投票，有業界人士認為，美國大選結果未明朗前，市場投資氣氛將會偏向保守，如敗選一方提出爭議或訴訟，而令選舉進入膠着狀態，有機會令港股受到很大壓力。另一邊廂，認購螞蟻集團（6688）的1.3萬億港元資金回流，有證券界人士認為，螞蟻上市有機會帶動港股及新經濟板塊股份走勢向上，預計港股11月表現不會太差。



此外，滙豐控股（005）宣佈，因應成本和行政要求，有意向巴黎泛歐交易所（Euronext Paris）提交退市申請，但強調退市不會影響該行在法國日常業務，而滙控在倫交所、港交所（388）、紐交所和百慕達證券交易所亦不會受到任何影響，在必要時將發佈進一步公告。



滙控擬巴黎退市



港股過去一周先升後跌，當中上周五受外圍股市影響，恒指單日跌近500點，全周累計跌811點或3.3%，10月恒指則累升648點或8.2%。恒指夜期收報24139點，跌18點，較上周五收市高水32點。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，美國大選雖然於11月3日結束投票，但因部份海外選票需要通過郵寄方式寄送，未必能在當日有結果，結果未明前投資氣氛傾向保守，若美國大選沒有特別問題，恒指在23800至24000點將有支持，但若美國大選結果出爐，敗選一方不認同結果，而令選舉進入「膠着狀態」，市場不明朗因素增加，港股勢必受到拖累。



另一邊廂，螞蟻集團將在周四（5日）掛牌，據報是次招股合共凍結超過1.3萬億港元，該部份全數將於周三「解鎖」，市場資金流動性加大。香港股票分析師協會郭思治認為，前半周因市場流動資金突然短缺，走勢將會反覆，在周三資金回流後，資金對港股市場會有所帶動。



分析料熱錢流入港股



郭思治又稱，現時歐美疫情加劇，相信「熱錢」流入港股市場後未必「太早走」，會停留一段時間，預計全周港股將在24000至24600點之間波動。他又指，受螞蟻掛牌影響，如騰訊（700）、美團（3690）和京東（9618）等新經濟股份走勢將會相對強勢。



