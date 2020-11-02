疫情重創銀行前景 渣打：有力復派息

在疫情重創全球經濟、超低息重臨及銀行限派息的多重夾擊下，渣打（2888）等銀行股價表現低殘。但渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）相信，中期銀行板塊股價有望回升至高於帳面值。他重申以渣打資本及盈利狀況，有能力恢復股東回報，惟要看監管機構決定。



溫拓思相信，在某些情景下，銀行股價將回升至帳面值之上，而且正發生在好些市場上。他指，當銀行回報持續改善至高於資本成本，股價便會高於帳面值。若其回報持續改善，股價亦會向上。



中期股價有望回升



他指，目前股東首要關注是銀行如何抵銷低息影響，其次美國對中港制裁行動一旦升級，對銀行業務帶來的衝擊。他指，若英國實施負利率，料對渣打影響有限，又認為美國實施負利率機會不大。渣打第三季淨息按年降38點子至1.23%，按季僅降5點子。他預計未來數季淨息差會再略降，隨著淨息差見底，資產增長、淨利息收入有望回升。



面對中美角力，他指，集團主要收入是來自亞洲內或亞洲、中東和非洲之間貿易，惟若美國制裁升級勢令香港情況更艱難，故會密切留意事態發展。



渣打第三季撥備按年升幅大縮至26.5%，而且連續兩季下降。儘管現時歐美疫情反彈，溫拓思稱，渣打撥備充足，又指歐美業務以企業客戶為主，它們狀況良好，集團亦已退出一些受挑戰而風險敞口巨大的特定行業，尤其是航空業，現時整體業務組合情況理想，集團會監察每季情況，年底再作更細緻檢視。



上周公佈季績時，渣打表示考慮恢復股東回報，就未來可能恢復派息水平，他沒有進一步補充，只稱英國監管機構將就此與銀行商討，於第四季會有決定。他重申集團資本充足，普通股權一級資本比率高於目標水平，又持續錄得盈利，強調渣打有能力恢復股東回報，惟有待監管機構商討結果。