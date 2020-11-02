——中信大錳（1091）公佈，獲中信資源（1205）通知，中信資源以每股0.92元出售手上34.39%中信大錳股權。完成交易後，中信資源不再持有中信大錳股權，中國中信仍持9.07%。中信大錳股份將於今日復牌。
——滙豐宣佈，為推動香港貿易融資數碼化，以及配合客戶企業資源管理系統與「貿易聯動」平台連接，宣佈已完成首宗點對點的數碼貿易融資交易。滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，未來會繼續全面配合「貿易聯動」平台提升，讓客戶在複雜市場環境中更具競爭力。
——金川集團（2362）宣佈，截至今年9月底止，於銷售銅及鈷方面，集團採礦業務產生收益分別約2.726億美元以及0.868億美元，按年分別減少8%以及增2.67倍。此外，向外採購礦產品及金屬產品貿易產生收益約1.557億美元，按年減少76%。
——博華太平洋（1076）宣佈，獨立非執行董事曹漢璽，因私務纏身而辭任。曹漢璽辭任之後，公司未有足夠獨立非執行董事，現正積極物色合適人選填補空缺。
——五礦地產（230） 宣佈，接納一間銀行提供的7.8億港元循環貸款額度，年期至明年10月底。該項融資條件，是母公司五礦集團至少持有公司三成一股權、繼續成為公司最大單一股東，以及擁有公司管理權。