金融市場觀望會否有大變 美大選衝刺 杜指升406點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報26907點，升406點；納斯達克指數報10902點，跌9點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見33.26港元，較香港收市價升0.46港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見596.24港元，較香港收市價跌5.26港元。
恒指彈升352點
大選前夕港股突圍，重磅金融股再發力，帶動恒指升352點，報24460點，重越20天線；國指升51點報7585點，主板成交降至1161億元。
恒指今早高開167點後，午後突然發力，最多升過379點，收市亦升352點報24460點。內銀全線抽升，四大國有行上周公佈季績後利潤跌幅收窄，獲大行唱好最壞情況已過，工商銀行（1398）收揚3.9%報4.53元；建設銀行（939）漲3.55%報5.54元；中國銀行（3988）升3.27%報2.53元，三股貢獻恒指108點升幅。
A股回穩，上證綜合指數收報3225點，近乎持平；深成指就報13420點，漲1.39%，兩市成交降至8124億元人民幣。
國策帶動汽車股強勢
港股汽車板塊繼續強勢，內媒報道本周將公佈《新能源汽車產業發展規劃》文件，包括加強產業技術開發、建設公共充電設施、推動迎能源車國際合作，以及加大政策支持這四方面。
吉利（175）飆升13.6%報18.08元，領漲恒指，據報該股母公司旗下的電動車公司Polestar正跟投資者磋商，擬融資8億至9億美元擴生產線。其他汽車股也上升，比亞迪（1211）漲12.7%報173.7元再破頂、長城汽車（2333）升5.4%報13.22元。
今年「雙11」增設11月1至3日的購物時段，阿里巴巴（9988）表示，開售首111分鐘逾100個品牌成交額破1億元人民幣，該股昨升1.57%報297.8元； 京東（9618）亦指首日成交額按年增逾90%，該股收升1.65%報320.4元。
濠賭股大反彈
十月澳門賭收按年大跌72.5%至72.7億澳門元，但按月大升近2.3倍，好過市場預期，濠賭股大反彈，新濠（200）大漲4.3%報13.1元；銀娛（27）升3%報52.65元。
勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，即使美國總統大選結果出現意外，資金亦有機會從美股流入亞洲市場，料港股後市未有大跌憂慮，但上方25000點水平仍有較大阻力。
歐洲股市全線反彈，英法德三大股市升幅介乎1%至2%。倫敦富時100指數收報5654.97點，升77點，升幅1.39%。德國DAX指數收報11788.28點，升231點，升幅2.01%。法國CAC指數收報4691.14點，升96點，升幅2.11%。
金價造好。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1892.5美元，升12.6美元，升幅0.67%。