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財新採購經理指數升見53.6

2020-11-03 列印
　　內地製造業活動擴張再度加速，昨日公佈的財新10月中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得53.6，較9月回升0.6個百分點，為2011年2月以來最高值，勝市場預期的52.8。

  財新智庫高級經濟學家王喆表示，疫情的影響正逐步消退，製造業供需兩旺，景氣度持續回升。

　　內地10月新定單指數繼續在擴張區間內大幅攀升，創2010年12月以來新高。外需亦已連續三個月位於擴張區間，不過擴張幅度顯著放緩，表明海外疫情反覆對外需產生較明顯抑制。

  有企業反映出口市場的疫情和感染率上升，抑制了新出口定單增長。

　　10月製造業生產指數連續八個月處於擴張區間，並較9月小幅上升。
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