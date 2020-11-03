傳機構120元搶貨 螞蟻暗盤升五成

昨日市場傳出，基金之間有進行零星「新股王」螞蟻集團（6688）暗盤交易，成交價由105至120元不等，較80元的招股價高出31%至50%。按招股價計，螞蟻總市值逾2.4萬億元，假若周四（5日）掛牌當日股價錄得五成升幅，則螞蟻總市值便會單日暴漲逾1.2萬億元。



早前有消息傳出，螞蟻在本港公開發售部份，吸引155萬人認購，打破工行（1398）在2006年的97萬人紀錄。凍結資金高達1.3萬億元，亦創出「凍資王」紀錄，平均每人認購約85萬元，超購近390倍。



內地認購反應同樣熱烈，有超過515萬人認購，認購金額為破紀錄的19萬億元人民幣，中籤比率只有0.13%。中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局昨日對馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行監管約談。



為本港散戶而設的暗盤市場，要待周三（4日）才運作，但透過國際配售認購的基金，部份率先進行暗盤交易。面對踴躍認購盛況，暗盤價亦錄得可觀升幅。有報道指暗盤價介乎105至108元之間。彭博則報道，昨日出現三宗暗盤交易，成交價分別為108元、115元以及最高的120元，較招股價錄得35%至50%升幅。



信誠證券聯席董事張智威認為，螞蟻掛牌首日出現三至五成升幅並不出奇，因為抽中新股的小投資者或會參考基金暗盤價格，不會輕易低價沽貨。但他認為以一隻超重磅新股來說，單日暴漲五成已相當「誇張」，難以預計會否有超過五成升幅。



首掛股輪同步登場



另一方面，港交所昨日宣佈，螞蟻在掛牌首日便可「股輪同步」，即是窩輪與新股同日掛牌。法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，該行會申請發行15隻認購輪，以「股輪同步」新股來說，申請數目是該行歷來最多，主要是預期螞蟻股價會較為波動，因此要發行不同行使價窩輪，以供投資者選擇。瑞萬通博上市產品銷售部主管翁世權表示，該行會申請發行數隻螞蟻認購輪，他認為待螞蟻股價穩定下來後，窩輪推出數目將進一步增加。



