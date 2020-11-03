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藥明巨諾暗盤微升2.7%

2020-11-03 列印
　　細胞療法公司藥明巨諾（2126）今日掛牌，其股價昨日在暗盤市場向上。耀才交易場資料顯示，藥明巨諾暗盤價高見24.8元，較招股價升4.2%；最終收報24.45元，較招股價微升2.7%。不計手續費每手賺325元。

　　藥明巨諾昨日公佈發售價及分配結果，最終以招股價上限每股23.8元定價，集資淨額21.97億元。香港公開發售接獲25.97萬份有效申請，超額認購448.42倍，凍資1045億元。每手500股，一手中籤率僅為5%，申購80手可穩獲1手。

　　港第二上市的萬國數據（9698）昨日首日掛牌，收報83元，較上市價升2.62%。

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