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弘陽料第三方物管升至47%

2020-11-03 列印
　　今年以來物管板塊掀上市熱潮，半新物管股弘陽服務（1971）執行總裁楊光接受訪問時表示，公司正加速收購步伐以擴大規模，目前有4至6個潛在項目正在洽談中；預計今年來自第三方物管面積佔比將升至約47%，未來該比例還將持續擴大。

　　該公司9月初以3670萬元（人民幣，下同）收購物管企業滁州宇潤51%股權。楊光表示，滁州雨潤可為公司新增逾400萬平方米的在管面積，初步預計滁州雨潤2022年總在管面積將增長到700萬平方米以上，收入達到1億元以上。

　　楊光預計，至今年底來自第三方的物管面積佔比將上升至約47%，來自兄弟公司弘揚地產的佔比約為53%。

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