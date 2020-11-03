外匯基金季賺528億 按年激增1.25倍

金管局公佈最新外匯基金數據，當中香港股票第三季錄得投資虧損3億元；其他股票部份則表現較好，錄得299億元收益；外匯方面亦賺147億元；債券賺85億元。今年首三季計，外匯基金投資收入624億元，按年減少69%，較去年全年2622億元的投資收益相差甚遠。其中債券投資收益貢獻最大，賺832億元；其他股票投資收益145億元；香港股票則虧損199億元；外匯投資亦蝕97億元。
債券首三季勁賺832億
余偉文昨日出席立法會財經事務委員會會議後表示，外匯基金投資收入第二季收復失地，第四季開局表現良好，但全球地緣政治仍不明朗，該局會繼續在防禦性及流動性方面管理外匯基金。
至於香港股票投資表現最差，他認為，外匯基金資產配置具互補作用，不應單看其中一項投資組合表現。
余偉文續稱，美國大選結果公佈後會否有爭拗、當選者推行經濟政策，以及會否改變與中國關係等，都會對環球經濟及金融市場帶來很大影響。
除了美國大選外，他認為亦要關注疫情轉變、歐洲封城措施及英國脫歐情況發展。
本港樓市方面，被問及會否「減辣」，他表示，住宅房地產價格略有反覆，上月隨著疫情回穩，樓價略有回升，金管局會繼續密切監察樓市變化，暫時未見到樓市有周期性轉變。
金管局亦公佈，截至10月28日，共批出約3.04萬宗在新按保範圍內申請，當中超過九成為首置人士。
另外截至上月28日，已批出約1.94萬宗「百分百擔保特惠貸款」申請，涉及金額逾300億元；近4000宗「八成及九成信貸擔保產品」申請獲批，金額約122億元。
截至9月底，「還息不還本」、貸款展期與應急貸款等紓困措施中，已批出企業客戶申請約4.9萬宗，涉及金額5900億元；個人客戶逾2.1萬宗，金額達370億元。