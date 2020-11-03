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定按減息0.56厘 計劃延長一年

2020-11-03 列印
　　按揭證券公司昨日宣佈，延長定息按揭試驗計劃申請期一年，至明年10月30日，並因應市場利率變化，將按息較5月推出時調低0.56厘，10年、15年及20年期年利率分別調整至1.99厘、2.09厘及2.19厘。有市場人士相信，是次調整定息利率可吸引較多用家申請，料對樓市有正面作用。

　　該計劃總貸款額為10億元，每宗私人住宅貸款上限1000萬元。按揭證券公司接受查詢時表示，定息按揭試驗計劃自今年5月推出後，約6個月內共收到17宗申請，涉及總貸款額約8800萬元，即平均貸款額約517萬元。不過已批出的17宗申請，則不獲減低利息。

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