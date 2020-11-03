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人行倡縮AH股差價

2020-11-03 列印
　　受疫情及外圍拖累，港股今年表現乏善可陳，但內地股市穩步上揚，A股相對H股溢價不斷擴大。人民銀行昨日發表論文，提出多項建議，以縮窄A股與H股以至ADR（美國預託證券）差價。

　　以恒生AH股溢價指數來說，今年初僅126點，即是A股價格較同一公司H股平均高出26%。惟該指數昨日報144點，遠較年初為高，上月中更一度逼近150點，即A股平均較H股高近五成。

　　人行論文指出，有需要以五項措施，加強A股價格發現功能，包括提升人民幣匯率靈活程度和穩定匯率預期；融資融券等加強A股市場規則向國際規則靠攏；提升A股市場與國際市場資金聯通，以及中國金融市場開放程度；發展長期機構投資者，弱化A股投資者投機動機；合理設定境內外股息率，提升中資企業A股和ADR投資價值。

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