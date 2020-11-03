中環IFC外望——虛銀吸30萬客 存款多達78億

多間虛擬銀行管理層均出席，富融銀行行政總裁岑志豪表示，香港作為國際金融中心，有穩健的基礎發展，長遠看好大灣區發展潛力；至於Livi Bank行政總裁孫大威則認為，本港虛擬銀行發展有助加快傳統銀行轉型，為業內帶來創新。
另外，據IMD全球數碼競爭力數據所示，本港數碼競爭力排亞洲第二，陳茂波表示，疫情加速市民對數碼解決方案接受程度，也未有窒礙初創集資，單計今年首7個月，已有逾20間初創公司集資近5億美元（約39億港元）。
高銀無意阻接管人出售資產
高銀金融（530）與高銀總部接管人繼續各持己見，昨日接管人指高銀上周言辭予人有份參與出售高銀金融國際中心的印象，強調自己是唯一放售的代表。高銀就回應指，並無有關意圖，早前說法是根據事實陳述。
接管人保華顧問昨日反駁高銀上周五的公告，認為高銀或予人「有份參與出售賜譽或旗下高銀中心」的印象，澄清接管人及獨家代理萊坊為唯一獲授權並參與的放售代表，正與各地感興趣的買家接洽。保華顧問又表示，高銀試圖予人「法院拒絕接納接管人申請禁制令」的印象，指出高銀沒有反對接管人的申請，並向法院作出具法律約束力的承諾，包括將賜譽所有資產交予接管人等，若違反會被視作藐視法庭，而高銀亦同意支付法律費用。
高銀昨日回應指，公告乃根據事實陳述，並不存在接管人所指的意圖，同時會繼續就有關出售事項與各方溝通協商，冀加快進度以償還債務。
高瞻