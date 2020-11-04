港股民借孖展申請慘蝕息 螞蟻煞停AH股掛牌

螞蟻上市計劃突然煞停，原定明日AH股同步上市，昨晚遭上交所以「重大事項」為由暫緩其A股上市，螞蟻同時宣佈暫緩在本港H股上市，令155萬名香港股民大失所望，合共平白損失近1.3億元孖展利息。馬雲等螞蟻高層周一遭四大內地財金監管機構約談，據報席間他們獲告知螞蟻須遵守與銀行類似資本與槓桿規定，劍指其網貸業務，最終令上市大計泡湯。



上交所昨晚突然公佈，由於螞蟻實際控制人馬雲、董事長井賢棟和首席執行官胡曉明被有關部門聯合進行監管約談，螞蟻亦報告了所處金融科技監管環境發生變化等重大事項，上交所認為，該重大事項可能導致螞蟻不符合發行上市條件或訊息披露要求，故根據有關法規並徵詢保薦機構的意見，決定暫緩螞蟻上市。



上交所出招 港交所無奈



螞蟻隨即公佈，連同H股上市計劃亦會暫緩，意味史上最多的1.3億元集資金額全數退回，日後將重新招股。港交所回應指，不評論個別上市申請或發行人，但重申香港仍是亞洲首屈一指的國際新股市場。



在螞蟻上市前，創辦人馬雲近日曾在一個金融論壇，就中國數碼貨幣發展及監管網貸平台作出批評，被認為是「玩命式」演說。馬雲認為數碼貨幣遠未到搶先制訂全球標準階段，先行者隨時被顛覆，恰恰人行近日積極推進數碼人民幣測試。



另外馬雲亦批評打壓P2P網貸平台，認為沒有風險創新，就是扼殺創新，打擊P2P帶來的巨大教訓，不應否定互聯網金融。據悉此事令國務院副總理劉鶴決定要開一次專門會議，在隨後會議上，劉鶴要堅決整治各種金融亂象，對各類違法違規行為零容忍，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，最終引致今次上市觸礁。



有投行人士認為，上交所用字是「暫緩」而非取消或否決，認為上市只是時間問題，由於螞蟻主要股東與監管機構會面後，對公司經營及投資均有重大影響，故有必要認真研究及充份披露，建議螞蟻清楚說明影響有多大。



馬雲「玩命」言論惹禍



馬雲等主要股東周一獲監管機構約談後，雙方均無透露內容。彭博昨引述知情人士指，他們獲告知螞蟻將面臨更嚴格監管，並須遵守與銀行類似的資本和槓桿規定。



美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，當局高調行事是警示，有意對外釋出螞蟻業務與監管衝突比市場想像中大，「要公開講明邊個莊、邊個閒」，相信螞蟻須調整業務結構或發展策略後，才可再度上市。