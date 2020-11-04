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友邦滙控發力領漲 恒指升479點闖二萬五

2020-11-04 列印
■恒指收報24939點，上漲479點。
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　　美國舉行總統大選，但投資者一改觀望情緒，其中友邦（1299）及滙控（005）合力推高港股，恒指一口氣重上10天線（24667）、50天線（24505）及100天線（24751），收報24939點，上漲479點，兩日累升832點，大市成交金額1296億元。

　　藍籌金融股造好領漲恒指，友邦獲批於四川籌建分公司，股價抽升6.27%，收報77.95元，獨力推高恒指144點；大笨象滙控漲3.05%，收報33.8元，貢獻恒指56點升幅。

　　ATMX方面，阿里巴巴（9988）股價走高0.67%，收報299.8元；小米（1810）升0.45%，收報22.2元；但騰訊（700）逆市下滑0.58%，收報598元，限制大市升勢。

舜宇飆7.8%藍籌居首

　　手機及晶片股受捧，舜宇（2382）飆7.8%，收報141元，為最強勢藍籌股；瑞聲（2018）漲3.55%，收報42.35元；中芯（981）六連升，收揚4.61%，報23.85元；華虹（1347）抽升8.42%，收報30.9元。

　　國務院發佈有關新能源汽車產業發展規劃政策，提出2025年新能源車銷售量達整體銷售量約20%，汽車股跑出，獲花旗調升目標價的吉利（175）上漲5.53%；長汽（2333）炒高7.11%。

汽車股續踩油炒高

　　耀才證券研究部總監植耀輝表示，美國大選結果快將出爐，可為大市帶來更明確方向，但倘若公佈結果進度出現拉鋸情況，料影響環球市場，為股市帶來波動性。

　　他又相信恒指近兩日累積不少升幅，短線投資氣氛可能偏向觀望，市況或較為拉鋸，加上二萬五關仍有較大阻力，預期恒指續於24000至25000點區間上落。

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