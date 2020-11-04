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美團：未有回A計劃

2020-11-04 列印
　　本港中資股「回A」潮不斷，昨日傳出中國外賣龍頭美團（3690）擬最快明年在深交所創業板第二上市，美團隨即澄清沒有相關計劃或時間表。該股昨日破頂後回吐，收升0.48%，報296元。

　　昨日彭博引述消息人士報道，美團已跟顧問初步研究在內地上市事宜，其中考慮在深交所創業板掛牌，最快明年成事。但消息人士指，有關討論仍在初步階段，美團未就第二上市時間及規模作任何決定。

　　消息傳出後，美團股價一度再破頂，高見302.4元。不過美團隨後回應指，沒有相關計劃或時間表，令收市升幅收窄至0.48%，報296元。該股年初至今累升1.9倍，市值達1.74萬億元，在本港排第三。

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