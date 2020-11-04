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聯想純利增44% 中期息6.6仙

2020-11-04 列印
　　聯想集團（992）公佈，截至今年9月底止中期業績，純利升43.7%至5.23億美元；每股盈利4.39美仙，中期息派6.6港仙。該公司首席執行官兼執行董事楊元慶表示，第三財季為傳統銷售旺季，有信心公司能持續錄得增長，並預計今年全球個人電腦市場規模將達3億部，料明年個人電腦市場可錄5%至10%增長。

　　期內收入278.67億美元，按年升7%。上半年個人電腦和智能設備銷售額創新高，增長8.8%，至220.65億美元，佔集團總收入79%。楊元慶指出，因應疫情影響，在家工作、網上學習等需求大增，並會成為未來發展趨勢，對明年個人電腦及平板電腦銷售有信心，公司將因應需求加大供應。

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