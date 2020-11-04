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藥明巨諾首掛潛水7.6%

2020-11-04 列印
　　近期新股認購熱門之一的藥明巨諾（2126）昨日掛牌，惟首掛表現較暗盤更差。該股昨日高開2.31%，報24.35元，股價其後插水，並跌穿招股價23.8元，全日大部份時間「潛水」，最終收報22元，較招股價低7.56%。若不計手續費及利息，一手500股虧蝕900元。

　　內地民辦教育服務提供商新東方（9901）回流本港第二上市，昨日公佈發售價為每股1190元，較招股價上限1399元低14.94%，若對比周一在美國每股收市價161.36美元，折讓約4.86%。公司是次全球發售851萬股，集資約101.3億港元，若超額配售權全數行使，集資金額將上調至116.46億港元。

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