  • 2020年11月4日 星期三
  • 23º
  • 72%
熱門： 美國大選螞蟻集團蔡玉玲港台嫖客

日報新聞 > 財經

信銀料內地經濟增5.9%

2020-11-04 列印
　　內地疫情基本受控，經濟持續回暖。中信銀行（國際）首席經濟師廖群昨日表示，內地經濟正加速反彈，預計第四季國內生產總值（GDP）按年增5.9%，較第三季加快1個百分點；今年全年GDP增速為2.2%，2021年GDP增長將加速至8.7%。

　　政策寬鬆方面，廖群預計，內地第四季將有一次降準，同時通過公開市場操作引導市場利率下行；財政政策則側重於加快基礎設施投資，啟動部份領域的新基建。在抗疫措施進一步放寬、政策持續寬鬆支持下，內地「出口、投資、消費」三駕馬車有望持續復甦，預計第四季出口按年增8.5%；固定資產投資按年增8.5%；消費將追補落後而增長4%左右。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd