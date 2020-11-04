中環IFC外望——阿里斥逾23億 投資電商Farfetch

報道指出，阿里巴巴正與Farfetch商討投資事宜，擬投資約3億美元。據了解，此前與阿里建立合資公司的全球第二大奢侈品集團、卡地亞（ Cartier）母公司歷峰集團（Richemont），亦考慮與阿里一同投資Farfetch。
Farfetch的投資者包括有京東（9618）、騰訊（700）。據知情人士透露，阿里競爭對手的投資並不包含阻止阿里投資的條款。據悉，Farfetch一直在專注內地新興的奢侈品網購市場，中國消費者佔全球奢侈品消費的三分之一。
半島出租率季升13百分點
大酒店（045）公布第三季度未經審核營運數據，香港半島酒店出租率為26%，按年下跌9個百分點，按季則上升13個百分點，平均房租為2929元，較去年同期的4857元大降39.7%。平均可出租客房收入為760元，較去年同期大幅下跌55.1%，按季升近1.2倍。
期內，其他亞洲地區的半島酒店出租率出租率38%，按季升17個百分點，按年下跌32個百分點；平均房租2737元，按年升4.99%，按季升11%；平均可出租客房收入1048元，按年跌42.58%，按季升1倍。
歐美半島酒店方面，出租率24%，按季升4個百分點，按年則跌56個百分點。平均房租按年跌12.98%至5047元，平均可出租客房收入按年跌73.92%至1213元。
至於出租物業，旗下住宅及商場的每平方呎每月平均收益為44元及139元，分別按年跌6.4%及15.2%。辦公大樓則錄65元，按年增4.4%。
高瞻