大選未明朗 科網股先亢奮 拜登反超前 美股漲568點

全球聚焦美國總統大選結果，選情搖擺不定，美股昨晚開市早段當民主黨候選人拜登在搖擺州份威斯康星州及密歇根州反超前特朗普，美股早段向好，科網股大升，杜指升127點報27608點，升幅0.5%，納指大升2.3%報11415點，標指亦升1.8%。夜期大升282點報25217點，高水331點。



美國供應管理協會（ISM）公佈，10月非製造業指數為56.6，低於預期的57.5，9月為57.8。期內，非製造業企業活動分項指數為61.2，預期為62。非製造業就業分項指數為50.1。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28048點，升568點；納斯達克指數報11609點，升449點。滙控（005）美國預託證券價格曾見33.45港元，較香港收市價跌0.35港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見611.62港元，較香港收市價升23.12港元。



華僑永亨銀行經濟師李若凡稱，前晚市場本憧憬拜登可在大選中獲勝，令美匯指數從高位回落，以至昨早段人民幣一度大升，但隨着美國陸續點票顯示特朗普贏面較大，市場情緒轉向避險，美匯指數急彈，拖累人民幣大跌，相信在大選結果未明朗前，市場仍很波動。她續指，若特朗普當選，料利好美匯指數升上逾94九，若然拜登勝出，料利淡美匯指數跌至93或以下。



美國多個州份未完成大選點票，港股反覆上落。恒指昨早低開149點，曾挫206點，見24733點，但跌穿100天線（24748）後回勇，升153點，見25093點，續創9月3日以來新高，惟受到美股期貨波動等影響，港股隨之而下滑，未能企穩兩萬五關，收市倒跌53點，報24886點。不過，港股昨日交投暢旺，成交總額1728億元，為兩個月以來的高位。



阿里巴巴急挫7.5%



美國大選結果未明，加上螞蟻集團AH股上市計劃突然煞停，新經濟股龍頭受累下挫，阿里巴巴(9988)急挫7.5%報277.2元；騰訊(700)亦跌1.6%報588.5元。小米（1810）收漲7.9%報23.95元，為表現最好藍籌；美團（3690）繼日前否認在內地第二上市後，其股價再次破頂，高見過319.6元，收升6%報313.8元，創上市新高；京東（9618）逆市升2.5%報330元。



歐洲股市顯著造好，主要股市升幅介乎1%至2%。英國富時100指數收報5883.26點，升96點。德國DAX指數收報12324.22點，升235點。法國CAC指數收報4922.85點，升117點。



金價走軟。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1,894.6美元，跌15.8美元。



國務院周二公佈新能源汽車規劃，港股汽車板塊繼續強勢。吉利汽車（175）股價曾升逾半成，收升3.1%報19.68元。uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰表示，昨日大市相對震盪，螞蟻AH股延遲上市的消息，令阿里、騰訊、港交所承受沽壓，但尾段跌幅收窄，表明市場對消息的恐慌程度未至於太大。



至於美國大選方面，他說，若特朗普獲勝，港股短期或現壓力，上望25000至25100的大阻力位，下試為24400點。