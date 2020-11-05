大選未明朗 科網股先亢奮 拜登反超前 美股漲568點

美國供應管理協會（ISM）公佈，10月非製造業指數為56.6，低於預期的57.5，9月為57.8。期內，非製造業企業活動分項指數為61.2，預期為62。非製造業就業分項指數為50.1。
杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28048點，升568點；納斯達克指數報11609點，升449點。滙控（005）美國預託證券價格曾見33.45港元，較香港收市價跌0.35港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見611.62港元，較香港收市價升23.12港元。
華僑永亨銀行經濟師李若凡稱，前晚市場本憧憬拜登可在大選中獲勝，令美匯指數從高位回落，以至昨早段人民幣一度大升，但隨着美國陸續點票顯示特朗普贏面較大，市場情緒轉向避險，美匯指數急彈，拖累人民幣大跌，相信在大選結果未明朗前，市場仍很波動。她續指，若特朗普當選，料利好美匯指數升上逾94九，若然拜登勝出，料利淡美匯指數跌至93或以下。
美國多個州份未完成大選點票，港股反覆上落。恒指昨早低開149點，曾挫206點，見24733點，但跌穿100天線（24748）後回勇，升153點，見25093點，續創9月3日以來新高，惟受到美股期貨波動等影響，港股隨之而下滑，未能企穩兩萬五關，收市倒跌53點，報24886點。不過，港股昨日交投暢旺，成交總額1728億元，為兩個月以來的高位。
阿里巴巴急挫7.5%
美國大選結果未明，加上螞蟻集團AH股上市計劃突然煞停，新經濟股龍頭受累下挫，阿里巴巴(9988)急挫7.5%報277.2元；騰訊(700)亦跌1.6%報588.5元。小米（1810）收漲7.9%報23.95元，為表現最好藍籌；美團（3690）繼日前否認在內地第二上市後，其股價再次破頂，高見過319.6元，收升6%報313.8元，創上市新高；京東（9618）逆市升2.5%報330元。
歐洲股市顯著造好，主要股市升幅介乎1%至2%。英國富時100指數收報5883.26點，升96點。德國DAX指數收報12324.22點，升235點。法國CAC指數收報4922.85點，升117點。
金價走軟。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1,894.6美元，跌15.8美元。
國務院周二公佈新能源汽車規劃，港股汽車板塊繼續強勢。吉利汽車（175）股價曾升逾半成，收升3.1%報19.68元。uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰表示，昨日大市相對震盪，螞蟻AH股延遲上市的消息，令阿里、騰訊、港交所承受沽壓，但尾段跌幅收窄，表明市場對消息的恐慌程度未至於太大。
至於美國大選方面，他說，若特朗普獲勝，港股短期或現壓力，上望25000至25100的大阻力位，下試為24400點。