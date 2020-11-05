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人民幣低見6.7745

2020-11-05 列印
　　美國聚焦美國總統大選結果，但選情搖擺不定，匯市表現波動，美匯指數又上又落，當升破94關口時，人民幣兌美元急瀉，離岸價一度大跌916點子，低見6.7745，創九月底以來低位，其後跌幅收窄，晚上外圍更倒升。

　　昨人民幣在岸價亦隨美匯指數轉強而走弱，日盤收報6.7138，下跌254點子。

　　人民幣離岸價表現更為波動，昨早段曾上升300多點子，升穿6.65。不過，東亞銀行（023）高級外匯市場策略師葉澤恒指，人民幣離岸價其後先挫至6.73，後再挫至6.77水平，主要受特朗普選情後來居上及人民幣平倉活動影響。

　　人民幣離岸價於亞洲時段大部份時間反覆偏軟，晚上外圍再由跌轉升，截至晚上8時許，報6.6560，升近300點子。

　　
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