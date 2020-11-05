配合官方新監管要求 螞蟻半年內料難上市

世紀新股螞蟻集團上市臨門「甩轆」，原定今天中港同步掛牌被叫停後，據報螞蟻主要收入來源的貸款業務備受中國監管當局關注，或要符合新資本要求才有望再上市。分析料，螞蟻解決監管風險並予市場信心需時，起碼要半年後才能重新籌劃上市。



螞蟻創辦人馬雲等主要股東周一被四大中國財金監管機構約談後，周二便遭上交所暫緩上市大計，內地媒體《騰訊新聞》昨引述知情人士報道，螞蟻高層周二晚召開了緊急會議，在會上保守估計，螞蟻重新上市需推遲半年。然而，另一名接近螞蟻的消息人士其後澄清，會上高層並無提及重新上市的時間表。報道又指，井賢棟在會上形容，早前是螞蟻集團和阿里巴巴「歷史上最黑暗、最艱難的兩天」，並向與會者交代，監管機構主要是徵求意見，螞蟻需要盡快滿足涉及的具體要求。



原定今天上市的螞蟻，與金融機構合作的借貸業務或要整頓，彭博引述消息報道，中國銀保監計劃要求放貸的金融機構棄用螞蟻平台，並須符合周一出台的新法規；又指螞蟻或需增加其小微額貸款業務的資本，以及在全國重新申請經營牌照。螞蟻回應指，任何有關銀行停用該平台的消息均沒有事實根據，又稱目前未清楚當局的計劃，而貸方一旦符合監管要求仍可與螞蟻繼續合作。



「歷史上最艱難的兩天」



周一當局發表《網絡小額貸款業務管理暫行辦法》的徵求意見稿，當中要求單筆聯合貸款中，小額貸款公司的出資比例不得低於三成，這使得佔螞蟻四成收入的微貸科技平台業務不合規。招股文件顯示，上半年螞蟻相關業務收入達286億元人民幣，而截至六月底，螞蟻促成的1.7萬億元人民幣消費及逾4000億元人民幣的信貸餘額中，只有2%動用其資產，其餘九成八來自合作金融機構的實際放款或已實現的資產證券化而成。至於螞蟻旗下的花唄和借唄，多數用戶的日利率約0.04厘，換算年利率約15厘，較傳統銀行高得多。







