長和擬作價907億 出售歐洲電訊基建

長和（001）電訊業務重組再邁一步，繼去年成立新電訊控股公司CK Hutchison Telecom後，昨公布擬出售的歐洲電訊基建資產，已與新買家達成重大協議，作價100億歐羅（約907億港元），並訂制擴展計劃以加快推出5G網絡。



長和（001）電訊業務重組再邁一步，繼去年成立新電訊控股公司CK Hutchison Telecom後，昨公布擬出售的歐洲電訊基建資產，已與新買家達成重大協議，作價100億歐羅（約907億港元），並訂制擴展計劃以加快推出5G網絡。



與新買家達成重大協議



長和昨日公佈，就出售CK Hutchison Telecom的歐洲電訊基建資產，與歐洲最大電訊塔營運商Cellnex正處於後期商議階段，並在主要商業條款達成重大協議，作價100億歐羅。長和指，出售後Cellnex會向其提供電訊基建服務，並透過度身訂制擴展計劃，支持加快推出 5G 網絡，惟待交易最終實行方可作實。



長和財務總監陸法蘭昨日在投資者會議上，未有交代出售項目是否包括管理2.91萬個發射站的CK Hutchison Networks（CKHN）所有資產，僅料短期內可完成交易，又稱套現資金龐大，需深思用途。



中期報告顯示，CK Hutchison Telecom旗下的CKHN已完成架構分離，設有分開的管理團隊，陸法蘭曾於八月表示，會考慮提升其價值上的多個選項。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，交易所得資金可能用於派特別息、減債或潛在併購等正常的商業舉動。耀才證券研究部總監植耀輝就指，交易作價較早前估計的90億歐羅高，但屬合理，若長和將出售所得用於派特別息，或對股價有利，可借消息炒上。



