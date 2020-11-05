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碧桂園上月售樓539億

2020-11-05 列印
　　樓市傳統銷售旺季「金九銀十」剛過，多間房企10月銷情平穩。碧桂園（2007）昨公布，10月權益合同銷售金額錄得約539.1億元（人民幣，下同），按年微跌5%。經計算，今年首10個月，碧桂園累計權益銷售額為5007.6億元，跌4.4%；已完成全年權益銷售目標6074億元的逾八成。

        雅居樂（3383）10月合約預售金額按年升18.1%，至150.1億元。今年首10個月其累計合約預售額為1047.8億元，升4.4%。按此計，雅居樂已完成1200億元全年銷售目標的87%。

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