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比亞迪新能源車 銷量勁飆84.8%

2020-11-05 列印
　　比亞迪股份（1211）收市後公佈10月份銷售數據。單計10月，汽車銷量4.77萬輛，按年增長16.1%。當中，新能源汽車銷量2.32萬輛，按年大增84.8%；燃油汽車銷量2.45萬輛，按年則跌14.2%。該股昨高開低走，全日跌0.18%，收報170元，成交19.76億元。

　　不過，今年首10月，比亞迪累計銷量31.67萬輛，按年跌16%。其中，新能源汽車銷量13.42輛，按年跌34.6%；燃油汽車銷量18.25輛，按年升6.3%。

　　寶馬第3財季純利18.15億（歐羅，下同），按年升17.4%。

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