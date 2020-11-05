中環IFC外望——大聖證券推「失螞蟻得小米」

螞蟻上市失敗搞到「一身蟻」，不少人估計未來就算能再上市，估值必然「唔見一截」，但好多借孖展的散戶就平白唔見一筆。大聖證券今次好貼心，推出一個叫「失螞蟻，得小米」計劃，彌補客戶損失。
據大聖證券計劃，證券行會與客戶共同承擔這次特別事件帶來的費用損失，所有用孖展融資申購的客戶，大聖會按照各客戶申購之股數，以該行所定之比例，向客戶饋贈相應小米集團（1810）股票，部份甚至可全數覆蓋客戶因申購所產生費用的損失。獲饋贈的股票將會於11月6日連同第二次退款款項，一同存入客戶戶口。
大聖證券今次向客戶贈小米股票直情係高招，因為除咗彌補客戶損失外，小米仲有好大升值潛力，昨日在新經濟股受壓下，仍能勁升7.8%。收到小米股票的客戶，隨時可在小米身上賺番筆，彌補錯失螞蟻的損失！大聖證券將繼續為客戶提供優越的投資服務。
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強積金上月人均賺109元
基金研究機構理柏數據顯示，上月本港整體強積金微升0.05%；當中中港股票基金跑贏其他基金類別。若按今年6月底強積金總淨資產值9677.63億元、計劃成員總數445.9萬人計，人均賺約109元。
根據理柏數據顯示，10月份整體強積金錄得正回報0.05%，各個股票市場表現有較大差異，其中以內地、大中華及本港股票基金表現最好，回報分別達4.65%、3.55%及3.16%；除日本外的亞太區股票基金亦錄得2.22%回報。
不過歐洲股票基金表現最差，平均下跌5.99%，其次則為醫療保健股票基金，下跌4.55%，南韓股票基金跌2.57%，美國及亞太區股票基金均下跌逾2%，環球股票基金跌1.57%，日本股票基金跌1.33%。除股票以外，環球債券基金平均微升0.1%。
高瞻