聯儲局宣佈維持利率不變 美大選明朗 杜指再彈596點

美國聯聯儲局公佈議息結果，一如市場預期，利率及貨幣政策都沒有變動。美大選結果揭盅在即，美股早段顯著向好。美股杜指早段曾上升647點報28495點，升幅2.32%；納指上升2.7%報11904點；標指升2.49%報3527點。



綜合外媒報道，拜登勢上場，但共和黨有望保住參選優勢，美國科技股向好，富國銀行股票策略師Anna Han表示，市場上周本來預計民主黨有可能橫掃總統及參眾兩院，但現時共和黨有望保住參院，紓緩市場對政府收緊科技股監管的憂慮，市場正在對股票重視估值，尤其科技股獲支持。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報28443點，升596點；納斯達克指數報11919點，升329點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見34.20港元，較香港收市價升0.05港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見628.90港元，較香港收市價升3.90港元。



歐洲股市高收。銀行股跑輸，德國商業銀行下跌5%。德國DAX指數收報12568.09點，升243點，升幅1.98%。英國富時100指數收報5906.18點，升22點，升幅0.39%。法國CAC指數收報4983.99點，升61點，升幅1.24%。



金價急升。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1946.8美元，升50.6美元，升幅2.67%。



恒指飆升809點



經濟數據方面，美國勞工部公佈，截至10月30日的一周，首次申領失業救濟人數達75.1萬人，按周減少7000人，市場預期為73.5萬人，勞工市場表現較預期遜色。截至10月24日的一周，美國續領失業救濟人數728.5萬人，按周減少53.8萬人。



港股方面，美國總統選舉拜登佔優，市場憧憬能紓緩中美緊張關係，外圍股市「報喜」，帶挈恒指一舉突破250天線（25418），並以全日高位收市，收報25695點，飆升809點，創7月13日以來收市新高，11月開局至今累漲1588點。市場交投活躍，成交金額1766億元，為9月4日以來最多。



多隻股份跑出兼破頂，騰訊（700）、美團（3690）、京東（9618）、比亞迪（1211）、藥明生物（2269）、創科（669）、蒙牛（2319）、安踏（2020）和李寧（2331）齊齊飆升。藍籌股全線報捷，長和（001）收報52.8元；潤地（1109）大漲9.67%，收報35.15元。



恒生科指創新高，收報8181點，漲5.45%。