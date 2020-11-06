iBond認購熱 每人三四手

第七批通脹掛鈎債券（iBond）昨日截止認購，雖各行反響均熱烈，但認購人數平平。政府發言人公佈初步數據，認購金額約389.3億元，是目標發行額的3.9倍，較2016年升73%，但認購人數僅約46萬，僅高於首兩批iBond發行時的認購人數。



政府發言人表示，由於認購金額超過目標發行額，預計最終發行額將提高至上限150億元。根據「循環派發」機制，每人可獲分三至四手。正式認購結果計劃於11月12日（下周四）公布；並將於17日上市。



由於保底息由1厘升至2厘，各間銀行及券商均反映，今次iBond認購反應熱烈，客戶認購金額多較2016年增加一倍。滙豐銀行表示，經該行申請認購iBond的金額約為2016年的兩倍，申請宗數亦超越2016年的水平。中銀香港亦指，本次總認購金額創新高，約為2016年的兩倍，更突破該行於2012年最高的總認購金額。