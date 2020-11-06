iBond認購熱 每人三四手

政府發言人表示，由於認購金額超過目標發行額，預計最終發行額將提高至上限150億元。根據「循環派發」機制，每人可獲分三至四手。正式認購結果計劃於11月12日（下周四）公布；並將於17日上市。
由於保底息由1厘升至2厘，各間銀行及券商均反映，今次iBond認購反應熱烈，客戶認購金額多較2016年增加一倍。滙豐銀行表示，經該行申請認購iBond的金額約為2016年的兩倍，申請宗數亦超越2016年的水平。中銀香港亦指，本次總認購金額創新高，約為2016年的兩倍，更突破該行於2012年最高的總認購金額。
美國總統大選選情峰迴路轉，隨著大量郵遞選票被點算，民主黨候選人拜登一連攻下亞利桑那、威斯康辛及密歇根等三個關鍵搖擺州，截至昨晚十一時，他暫取二百六十四張選舉人票，距離二百七十張當選門檻，僅一步之遙，大...
2020-11-06
一年一度的「雙十一」購物節下周三就是正日，多間電商和物流都蓄勢待發之際，網購平台「網易嚴選」竟然於微博內宣佈，退出本年「雙十一」，並推「價保一整年」的優惠商品。據報，該平台希望疫後的顧客回歸初心，「我...
2020-11-06
泰國反政府示威者組織「自由青年運動」的社交媒體帳號，再呼籲民眾本周日下午一起前往民主紀念碑遊行，以表示爭取三大訴求的決心。反政府示威者周三下午宣佈，他們將抵制為解決當前政治危機而成立的和解委員會，並重申他們要求改革君主制，以及要求首相巴育下台。 據「自由青年運動」呼籲，民眾於周日下午一起前往民主紀念碑，然後再準備遊行，而且參加者要準備每人訴求的信。運動帳號更形容：「這不是一個選擇，而是引導一個國家陷入這場危機的唯一途徑！」 反政府示威者周三下午宣佈，他們將抵制為解決當前政治危機而成立的和解委員會，並重申他們要求改革君主制。示威者發言人指：「以拉薩多人（人民）集團為首的抗議領...
2020-11-06
據《星島地產網》報導，二手再錄用家減價承接個案，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨1期百老滙街2號低層D室，面積885方呎，三房間隔，望市景，原叫價1200萬，議價後減至1000萬易手，呎...
2020-11-06
美國聯聯儲局公佈議息結果，一如市場預期，利率及貨幣政策都沒有變動。美大選結果揭盅在即，美股早段顯著向好。美股杜指早段曾上升647點報28495點，升幅2.32%；納指上升2.7%報11904點；標指升...
2020-11-06
周五英超修咸頓主場對紐卡素，原本屬各自當家射手丹尼艾格斯和哥林威爾遜的大對決，卻因丹尼艾格斯膝部受傷而告吹。反觀，哥林威爾遜上仗梅開二度，挾勇態有力率領喜鵲延續本季聯賽作客不敗身，客勝博得過。（Now621台周六凌晨4:00直播） 聖徒英超季初異軍突起，近五輪四勝一和不敗，七戰十三分進佔第五位。不過，聖徒要為上輪作客4:3擊敗阿士東維拉付上沉重代價，因為首席射手丹尼艾格斯完場前五分鐘膝部受創被逼退下火線，並且周四接受手術治療，預計要養傷六周。 丹尼艾格斯上季英超獨取二十二球，僅少英超神射手占美華迪一球，今季聯賽七輪悉數正選上陣交出五球兩助攻，是修咸頓的入球泉源。領隊夏辛侯爾...
2020-11-06
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
「肥媽」Maria Cordero昨日凌晨在社交網貼出夫妻合照，留言透露第二任老公Rick病逝的消息，並遙盼與Rick「在天堂再會」。肥媽其後受訪表示，Rick前日因肺炎呼吸困難送院，至昨日凌晨1時離...
2020-11-06
美國總統大選峰迴路轉，爭取連任的共和黨特朗普一度聲稱勝選，更豪言準備慶祝，誰知幾個搖擺州份開始點算郵寄選票之後，形勢大逆轉，民主黨的拜登節節領先，執筆之時，他只欠六張選舉人票就達至二百七十票的當選門檻。但特朗普不認輸，怒斥郵寄票涉舞弊，並針對個別州份興訟，要求法庭重新點票，兩邊的支持者各不相讓，全美多個城市開始爆發示威，即使大選得出結果，料美國不會回復平靜，反而有機會出現結構性撕裂狀態。 美國號稱民主大國，過去透過選舉輪替執政黨，鮮有出現今次大選的社會對立狀態，歸根究柢，是特朗普為非一般的總統，他奉行美國第一政策，把單邊主義推向極端，除大打中美貿易戰，也與多國市場興兵，成功...
2020-11-06
特區政府將於日內回應馬會，就十二月十三日香港國際賽舉行時，有關海外賽駒的騎師及馬伕等工作人員的防疫安排。然而日本馬「勝出光采」的幕後已急不及待，表明騎師松岡正海和負責照顧「勝出光采」的馬伕，都已準備好在馬匹離開日本前的兩星期，率先到港隔離十四日，全力為蟬聯香港盃備戰。「勝出光采」去年曾兩番來港，先後攻下前季的女皇盃和上屆的香港盃，跑田草二千米仍未逢敵手。 馬場浮世繪
2020-11-06