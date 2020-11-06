阿里季賺471億勝預期 雲計算料半年扭虧

阿里巴巴（9988）上季純利按年升44%至470.9億元人民幣，勝市場預期。主席兼首席執行官張勇表示，淘寶改版及推出特價版後，取得了更多新客，平均消費額亦有所提高，又重申增長快速的雲計算業務可望在未來半年扭虧，繼續領先市場。記者 周展樑



阿里Non-GAAP純利大增44%，主要中國市場核心商業繼續增長，以及雲計算業務強勁表現所推動。



阿里於九月將淘寶改版，旨在提供更好沉浸式用戶體驗，以提高消費者購買轉化率。首席財務官武衛解釋，為進一步加強中國零售業務表現，已增加了「新興種子」業務，包括淘寶直播與今年三月面世的淘寶特價版，其中淘寶特價版是在欠發達地區獲取新用戶和消費者的關鍵驅動因素，季內MAU逾7000萬戶，按季增加了3000萬戶。



武衛指出，同時在淘寶與淘寶特價版均有消費的客戶，於購買頻率及平均消費額增長，較僅用淘寶的消費者更為快速。



季內阿里收入按年增長30%至1550.6億元，按業務收入劃分，核心商業收入多29%至1309億元，當中中國零售商業收入增長26%至954.7億元。中國零售市場年度活躍消費者達7.57億戶，較上季增加了1500萬戶；移動月活躍用戶（MAU）則為8.81億戶，多700萬戶，各線城市均現更高購買頻次及年度平均消費。天貓線上已付實物商品交易額（GMV）按年增長21%；向外發展的天貓國際已付 GMV也增長37%。



雲計算收入增60%



未來增長動力的雲計算業務收入大升，按年增60%至149億元，主要由互聯網、金融及零售行業的客戶收入增長所推動，經調整 EBITDA的虧損已收窄70%至1.56億元。武衛重申，仍然評估雲計算未來兩個季度內可望扭虧，並料盈利水平能跑贏同行，繼續提高市場領先地位。



