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龍光10月銷售額勁飆九成

2020-11-06 列印
　　多家內房公司陸續公佈銷售數據。龍光集團（3380）公佈，10月份合約銷售額約為135億元，同比增長93.2%，合約銷售面積約80萬平方米，合約銷售單價約16634元。今年首10個月，合約銷售額約970.2億元，按年上升30.3%，合約銷售面積約603.2萬平方米。

  雅居樂（3383）公佈，10月份預售金額150.1億元人民幣，按年增加18.1%。今年首10個月，預售金額1047.8億元，按年升4.44%；對應建築面積778.1萬平方米，升4.39%；每平方米售價13466元。

　　

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