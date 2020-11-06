  • 2020年11月6日 星期五
  • 27º
  • 54%
熱門： 美國大選特朗普拜登楊明艾莎尼

日報新聞 > 財經

內地經濟增長 今年目標傳為5%

2020-11-06 列印
　　疫情打亂經濟步伐，今年內地五中全會對量化的經濟增長目標隻字未提，但外電引述消息人士報道，內地或計劃將未來5年的經濟增長目標設定為約5%，處於先前考慮範圍的低端，主因是環球風險令經濟前景蒙上陰霾。

  上周內地召開五中全會後，路透社引述多位政策消息人士表示，內地計劃制定更具彈性的增長目標，以防新冠肺炎疫情及中美衝突帶來的外部風險。

  一位消息人士指，目標應體現在數字上，內地仍需一個關鍵指標來衡量十四五規劃期間的經濟發展，GDP增長目標或設立在5%左右。但消息人士指出，內地高層尚未作出任何決定。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd