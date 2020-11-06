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李寧私募基金10億入主Clarks

2020-11-06 列印
　　據外媒報道指，英國鞋履品牌Clarks同意以1億英鎊（相當於10.09億港元），向體育用品股李寧（2331）創辦人李寧為主席的私募基金萊恩資本（LionRock Capital）出售多數股權，而Clarks家族將保留少數股權，惟雙方未有披露轉讓股份數目等詳情。

  報道指出，目前Clarks的家族成員擁有公司85%的股份。Clarks表示，萊恩資本將成為其最大的股東，並相信其投資有助品牌在全球發展業務，尤其於中國及亞太等其他地區。萊恩資本表示，期待與Clark合作擴大公司全球運營。

　　

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