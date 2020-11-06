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華潤招聘計劃 千職位吸港青

2020-11-06 列印
　　疫情衝擊下，本港失業率近來有所攀升。央企華潤集團正在港啟動為期三年的「聘華潤、拼未來」招聘計劃，年內提供1000個新職位。

　　據悉，華潤集團此次招聘計劃為期三年，年內提供1000個新職位，超過七成的工作地點在香港，另約有200多個崗位分布在大灣區；預計到2022年計劃將招聘共約2000人。

　　華潤集團董事長王祥明表示，此次香港招聘計劃主要是為了滿足集團戰略及旗下主營業務發展的需要，儲備和培養更多優秀人才一起打拼未來。同時，在目前香港就業形勢嚴峻的情況下，亦希望有助紓緩失業情況，履行華潤的企業社會責任。

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