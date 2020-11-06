華潤招聘計劃 千職位吸港青

據悉，華潤集團此次招聘計劃為期三年，年內提供1000個新職位，超過七成的工作地點在香港，另約有200多個崗位分布在大灣區；預計到2022年計劃將招聘共約2000人。
華潤集團董事長王祥明表示，此次香港招聘計劃主要是為了滿足集團戰略及旗下主營業務發展的需要，儲備和培養更多優秀人才一起打拼未來。同時，在目前香港就業形勢嚴峻的情況下，亦希望有助紓緩失業情況，履行華潤的企業社會責任。
美國總統大選選情峰迴路轉，隨著大量郵遞選票被點算，民主黨候選人拜登一連攻下亞利桑那、威斯康辛及密歇根等三個關鍵搖擺州，截至昨晚十一時，他暫取二百六十四張選舉人票，距離二百七十張當選門檻，僅一步之遙，大...
2020-11-06
一年一度的「雙十一」購物節下周三就是正日，多間電商和物流都蓄勢待發之際，網購平台「網易嚴選」竟然於微博內宣佈，退出本年「雙十一」，並推「價保一整年」的優惠商品。據報，該平台希望疫後的顧客回歸初心，「我...
2020-11-06
泰國反政府示威者組織「自由青年運動」的社交媒體帳號，再呼籲民眾本周日下午一起前往民主紀念碑遊行，以表示爭取三大訴求的決心。反政府示威者周三下午宣佈，他們將抵制為解決當前政治危機而成立的和解委員會，並重申他們要求改革君主制，以及要求首相巴育下台。 據「自由青年運動」呼籲，民眾於周日下午一起前往民主紀念碑，然後再準備遊行，而且參加者要準備每人訴求的信。運動帳號更形容：「這不是一個選擇，而是引導一個國家陷入這場危機的唯一途徑！」 反政府示威者周三下午宣佈，他們將抵制為解決當前政治危機而成立的和解委員會，並重申他們要求改革君主制。示威者發言人指：「以拉薩多人（人民）集團為首的抗議領...
2020-11-06
據《星島地產網》報導，二手再錄用家減價承接個案，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨1期百老滙街2號低層D室，面積885方呎，三房間隔，望市景，原叫價1200萬，議價後減至1000萬易手，呎...
2020-11-06
美國聯聯儲局公佈議息結果，一如市場預期，利率及貨幣政策都沒有變動。美大選結果揭盅在即，美股早段顯著向好。美股杜指早段曾上升647點報28495點，升幅2.32%；納指上升2.7%報11904點；標指升...
2020-11-06
周五英超修咸頓主場對紐卡素，原本屬各自當家射手丹尼艾格斯和哥林威爾遜的大對決，卻因丹尼艾格斯膝部受傷而告吹。反觀，哥林威爾遜上仗梅開二度，挾勇態有力率領喜鵲延續本季聯賽作客不敗身，客勝博得過。（Now621台周六凌晨4:00直播） 聖徒英超季初異軍突起，近五輪四勝一和不敗，七戰十三分進佔第五位。不過，聖徒要為上輪作客4:3擊敗阿士東維拉付上沉重代價，因為首席射手丹尼艾格斯完場前五分鐘膝部受創被逼退下火線，並且周四接受手術治療，預計要養傷六周。 丹尼艾格斯上季英超獨取二十二球，僅少英超神射手占美華迪一球，今季聯賽七輪悉數正選上陣交出五球兩助攻，是修咸頓的入球泉源。領隊夏辛侯爾...
2020-11-06
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
「肥媽」Maria Cordero昨日凌晨在社交網貼出夫妻合照，留言透露第二任老公Rick病逝的消息，並遙盼與Rick「在天堂再會」。肥媽其後受訪表示，Rick前日因肺炎呼吸困難送院，至昨日凌晨1時離...
2020-11-06
美國總統大選峰迴路轉，爭取連任的共和黨特朗普一度聲稱勝選，更豪言準備慶祝，誰知幾個搖擺州份開始點算郵寄選票之後，形勢大逆轉，民主黨的拜登節節領先，執筆之時，他只欠六張選舉人票就達至二百七十票的當選門檻。但特朗普不認輸，怒斥郵寄票涉舞弊，並針對個別州份興訟，要求法庭重新點票，兩邊的支持者各不相讓，全美多個城市開始爆發示威，即使大選得出結果，料美國不會回復平靜，反而有機會出現結構性撕裂狀態。 美國號稱民主大國，過去透過選舉輪替執政黨，鮮有出現今次大選的社會對立狀態，歸根究柢，是特朗普為非一般的總統，他奉行美國第一政策，把單邊主義推向極端，除大打中美貿易戰，也與多國市場興兵，成功...
2020-11-06
特區政府將於日內回應馬會，就十二月十三日香港國際賽舉行時，有關海外賽駒的騎師及馬伕等工作人員的防疫安排。然而日本馬「勝出光采」的幕後已急不及待，表明騎師松岡正海和負責照顧「勝出光采」的馬伕，都已準備好在馬匹離開日本前的兩星期，率先到港隔離十四日，全力為蟬聯香港盃備戰。「勝出光采」去年曾兩番來港，先後攻下前季的女皇盃和上屆的香港盃，跑田草二千米仍未逢敵手。 馬場浮世繪
2020-11-06