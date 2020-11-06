中環IFC外望——和記夥百佳推任用4G儲值卡

和記電訊（215）夥拍百佳推出任用4G數據儲值卡SoSIM，每張SIM卡定價33元，包含50GB本地任用4G數據。儲值卡激活後首120日享有50GB的社交數據，於夜晚11時至早上7時有最高7.2Mbps的任用數據，以及10000本地通話分鐘。其後每月會自動扣除33元，即可享用60GB本地任用4G數據。



和電香港執行董事兼行政總裁古星輝表示，3香港於上月曾在十多間百佳發售，反應熱烈「賣斷市」，目前已經售出近十萬張儲值卡，因此現時擴大至香港全線百佳，超過250間超級市場均可出售。



古星輝又指，疫情下，數據用量需求大增，包括遙距上堂或辦公都需要使用數據，因此推出平價4G數據儲值卡，希望吸引學生、女傭以及返工一族等群體使用，再加上現時手機普遍已經擁有雙卡設置，因此相信市場仍有很大拓展空間。



小米手機出貨量 重返全球第三



小米（1810）昨舉行開發者大會，董事長雷軍表示，時隔六年，今年第三季度小米智能手機出貨量重返全球第三，背後的秘密是「技術」。小米的研發投入逐年增加，目標是未來數年在歐洲排名首位。小米昨升1.25%，收報24.25元，成交60.78億元。



雷軍又透露，公司不斷補充新鮮血液，2021年將擴大招聘5000名工程師，佔目前員工總數近40%，涉及10個重點領域，包括相機影像，屏幕顯示，快速充電，5G、6G通訊標準技術等。他又指，2020年小米招募大學生2252名，當中研究生以上學歷達六成五，為1470人。



小米副總裁、手機部總裁曾學忠指，小米手機的市場份額在50個國家及地區已進入首5位，在47個人均GDP超1萬美元的高端市場，發貨總量逾6240萬台。國際高端手機銷量方面，500歐羅至700歐羅價位產品出貨量預計增近3倍；700歐羅以上價位出貨量預計增超3倍。



高瞻



