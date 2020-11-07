港股好淡爭持 全周仍升1605點

即月期指收報25718點，跌92點，高水6點，成交10.69萬張。內地股市方面，上證指數結束四連升，收報3312點，跌0.24%；深成指數收報13838點，降0.4%；兩市成交合計8785億元人民幣。
小米八連升跑贏藍籌
科技股出現回吐，阿里巴巴（9988）次季少賺六成，收挫4.28%，報282元，為表現最差藍籌股；騰訊（700）曾見627元創新高後走軟，倒跌1.68%，收報614.5元，有份拖大市後腿；小米（1810）連升八日，漲3.51%，收報25.1元，為表現最好藍籌股。另外，字節跳動攻網上文學領域，閱文（772）挫6.47%，收報60元。
美國上市的中概股小鵬汽車，連漲三日兼累升逾七成，刺激汽車股比亞迪（1211）升穿200元大關，曾見210元創上市新高，但其後倒跌1.62%，收報194元；東風（489）則爆升26.67%，收報7.6元；北汽（1958）漲5.79%，收報3.29元。
李寧（2331）創辦人李寧，收購英國鞋履品牌其樂（Clarks）多數股權，李寧股價見45.3元創新高，終收漲4.28%，報45.05元；另一體育用品龍頭安踏（2020）見「紅底」，收揚4.5%，報101.1元。
英倫銀行加碼量寬，聯儲局又表示動用一切工具穩定經濟，金價向好，提振金礦股走高。紫金（2899）飆6.71%；山東黃金（1787）飆8.29%，收報20.9元；招金（1818）漲8.97%。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，大市要在250天線作整固在所難免，預期短期市況將於25000至26200點區間上落。