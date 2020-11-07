渣打明年起推靈活工作

冀三年覆蓋九成員工
渣打將分階段推靈活工作模式安排，明年初會落實首階段計劃，涉及市場佔整個集團總員工數目約54%，其中香港員工人數約6000名。至於第2及第3階段計劃，將分別在明年第四季和2022年中推行，涉及市場尚待落實。
集團目標在明年底前為至少向70%員工及一半市場，即約6萬名員工及30個市場，提供靈活工作模式選項，並在2023年前將計劃覆蓋率提升至90%。
美國總統大選膠着三日，結果逐漸明朗。美國傳媒推算民主黨候選人拜登已奪二百六十四張選舉人票，離入主白宮僅六票之差。他昨天在關鍵州份喬治亞州成功逆轉，截至今晨一時的數據顯示，以千五票的輕微優勢，反超前競逐...
2020-11-07
衛星對科研的作用不但很大，更是學生的教育實踐平台。中國昨日中午以一箭十三星的方式，成功用長征六號運載火箭將阿根廷的十枚小衛星，送入預定太空軌道。此次任務還搭載發射了電子科技大學號衛星、北航空事衛星一號...
2020-11-07
近年歐洲多地環保份子掀起氣候變化訴訟浪潮。挪威最高法院有宗「世紀案件」，環保團體入稟當地政府阻止其於北極地區的石油鑽探，由當地時間本周三至下周四進行聆訊，該案件的重點是政府的政策，是否侵犯了憲法規定的...
2020-11-07
豪宅新盤名日‧九肚山上周六（10月31日）首輪開售銷情理想，發展商隨即加推27伙，並於近日進行次輪開售，發展商更開放兩房戶（開放式廚房）予傳媒參觀。 長實地產投資董事黃思聰指出，「名日‧九肚山首輪開售...
2020-11-07
恒指好淡爭持，於250天線（25416）樓上反覆整固，最後收報25712點，微揚17點，創近四個月收市高位，成交金額略減至1645億元，但全周仍狂升1605點，升幅達6.7%，主要是憧憬拜登當選總統後...
2020-11-07
遭遇兩連敗的曼聯再陷入低潮，領隊蘇斯克查落台傳聞四起，更有傳前熱刺主帥普捷天奴為接手紅魔大熱，幸好得到高層撐腰。另外今季為人詬病的曼聯隊長哈利馬古尼近來同樣獲尹佩斯力撐，兩位紅魔球場內外的領袖今輪英超作客愛華頓，明白最終平反也要靠自己。 （Now611、621台今晚8:30直播） 曼聯先後在聯賽和歐聯不敵阿仙奴和巴沙克舒希後，隨即傳出主帥蘇斯克查下台的消息，泰晤士報記者更透露前熱刺主帥普捷天奴對帥位虎視眈眈。前曼聯助教麥卡倫亦批評這位挪威籍教頭處事不夠心狠手辣：「他需要無情地以某種方式處理掉那些表現不佳的球員。」 即使如此，多間外媒報道曼聯仍然對蘇斯克查充滿信心，即使今仗不...
2020-11-07
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
楊明（原名林明樂）今年8月疑酒後駕駛失事，其後涉嫌拒絕提供血液樣本被捕，案件昨於東區裁判法院首次提堂，楊明被控門窗玻璃透光度不足、拒絕提供血液樣本以作化驗及不小心駕駛共三罪，案件押後至12月11日再訊...
2020-11-07
今年本以為疫情嚴重會影響運輸，深秋季節不容易吃到大閘蟹，結果還好，香港大閘蟹的供應還算正常。但賣蟹的朋友說，今年來港的大閘蟹運輸有點轉折，不能由上海直接飛來香港，而是要先運到韓國，然後再轉到香港，路上周折，起碼多花一天時間。我問為甚麼會這樣？答案是好像因為食物檢疫，具體如何要認真查一查才知道。 也管不得這些了，反正香港買得到蟹就好。 蘇州陽澄湖邊賣蟹的朋友說，當地政府規定，從今年開始，賣出去的蟹不許說來自甚麼湖，不管太湖還是陽澄湖、淀山湖，一律只準說「江蘇蟹」。這個規定也傳到香港，所以今年香港賣蟹的也只會跟你籠統說「江蘇蟹」。反正在香港大多數人吃大閘蟹，也分不出太湖和陽澄湖...
2020-11-07
在新加坡冒起甚速，服役至今九戰得八冠一亞的「地獄火」，已獲邀參加下月十三日舉行的浪琴表香港短途錦標，而該駒的練馬師布隆和馬主，亦決定接受邀請，準備安排馬匹來港出賽。 由於香港和新加坡之間將推行「旅遊氣泡」，該駒的騎練和馬房工作人員，抵港後毋須隔離十四天，可以立即投入部署工作。 馬場浮世繪
2020-11-07