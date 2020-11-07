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渣打明年起推靈活工作

2020-11-07 列印
　　經此一「疫」，渣打（2888）加快混合「在家工作」等元素的靈活工作模式安排，並於昨日公佈由明年初開始，率先讓9個市場包括英國、美國、香港、新加坡、阿聯酋，以及在波蘭、馬來西亞、中國和印度的環球商業服務中心員工，可正式申請靈活工作模式安排，首階段覆蓋員工人數逾半，又冀在2023年能覆蓋及九成員工，即約7.5萬員工。

冀三年覆蓋九成員工

　　渣打將分階段推靈活工作模式安排，明年初會落實首階段計劃，涉及市場佔整個集團總員工數目約54%，其中香港員工人數約6000名。至於第2及第3階段計劃，將分別在明年第四季和2022年中推行，涉及市場尚待落實。

　　集團目標在明年底前為至少向70%員工及一半市場，即約6萬名員工及30個市場，提供靈活工作模式選項，並在2023年前將計劃覆蓋率提升至90%。

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