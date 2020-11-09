上周偷步炒上 防好消息出貨 港股短線或高位整固

民主黨的拜登宣佈勝選，市場憧憬中美緊張關係緩和，港股上周偷步彈升1605點，企穩250天線。證券業人士預期，港股市底轉強，後市可看高一線，或上試26200點，惟短線有機會在高位震盪。分析認為，大市已累積一定升幅，不排除投資者趁好消息出貨。



市場憧憬「藍浪」重現，即使上周美國大選未見明朗，但恒指率先隨外圍炒上，全周累漲1605點，報25712點，成交躍增至近7600億元的兩個月新高，並企穩250天線。上周五夜期繼續衝上，收報25876點，高水163點；ADR港股比例指數報25865點，較恒指上周五收市高152點，預示今日有望高開。



夜期恒指ADR齊向上



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，上周市場預期拜登勝選並願意追貨，現時拜登幾乎確定當選，料市底可望轉強，估計本周上望26200點。



但他提醒，恒指已累積一定升幅，有機會趁好消息出貨，如出現反高潮，或要下試25200點裂口水平。溫傑認為，美國大選及中國十四五規劃出台後，出現水漲船高效應，不少板塊成功落鑊，但相比傳統股份的追落後，新經濟股前景略高一籌，建議當股市回吐後，繼續吸納新經濟股。



華盛證券分析師聶振邦就指出，恒指近月受制25800點阻力，現有望再度上試，若每日成交可重上七月上旬的1900至2000億元水平，勢可再衝二萬六關並探頂，否則或要進行整固。他表示，投資者現時再追科網股風險較高，反而可吼內房、物管及生科板塊。



時富金融優越投資服務部顧問黎永良表示，美國社會未出現選前動盪局面，令投資者回復入市信心，造就市況反覆偏好，由於共和黨候選人特朗普仍不認輸，後市仍要視乎美國內部對立程度。他又指出，近期資金已「西向東流」，不論美國政權和平移交還是發生內亂，亞洲股市表現將會跑贏全球，對恒指有利好作用。



分析料中美關係難轉佳



黎永良又認為，美國民主共和兩黨都會選擇圍堵中國，「分別只係君子定爛仔作風」，投資者應摒棄中美交好幻想，甚至須注意會否出現小型軍事衝突，故中美對立的受惠板塊仍可繼續看好，包括內需、高科技、5G、新能源、軍工股等。