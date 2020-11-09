失業率恐現沙士慘況 梁兆基籲政府續援手

隨著政府第二期保就業計劃於本月底結束，已有企業近期開始裁員及減薪行動。香港總商會總裁梁兆基預期，明年初本港將出現較大倒閉潮，失業率或升至2003年沙士時8.5%高峰水平，他強烈呼籲政府續向企業施予援手，針對性推第三期保就業計劃等措施。



梁兆基接受訪問時表示，第二期保就業快將完結，很多企業擔心難以繼續經營。從目前情況來看，他認為今年全面通關機會不大，而且疫苗測試及普及使用需時，故料旅遊、酒店、展覽等相關行業，明年上半年難望全面恢復，認為政府須出手援助企業，否則將有很多企業，尤其是旅遊相關企業將陷困境。



旅遊業相關勢陷困境



他指，目前多間企業仍在盡力自救及保住員工飯碗，遂推無薪假、停薪留職等安排，這都不會反映在失業率中，明年首季將是最關鍵時期，在聖誕、農曆新年後，結業、失業率才「見真章」，估計「明年初可能會有較高失業率及大倒閉潮」，屆時本港失業率或由現時6.4%，升至逾8%，並有機會重現2003年沙士的8.5%失業率高峰水平。若然明年首季疫情再度惡化，通關及旅遊氣泡無法擴大甚至停止，企業無法再捱下去，失業率有可能迫近10%。



儘管香港稍見復甦跡象，但他指在仍未通關下，香港未能受惠內地經濟復甦，故盼香港首先可與廣東省有限度通關，惟料兩地通關最快也是明年初的事。他呼籲政府對本港企業「幫得就幫」，建議針對性推出第三輪保就業計劃及延續某些行業基金，以助企業渡過明年首季，待屆時旅遊氣泡覆蓋更多國家增多、快速測試效果更佳，以及疫苗面世。



倡推針對性第三期保就業



他明白若政府再作全面財政支援，負擔會很大，相信政府經過推出幾輪抗疫基金及兩輪保就業計劃後，已有足夠諮詢和時間作選擇性財政支援，如對特定高危行業，又或在保就業方面設簡單檢測，確定企業真正面臨倒閉或陷入財困才施予援手，這既有助減輕政府財政負擔，亦有助支援措施有更好效果。