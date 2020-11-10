疫苗有突破 一度飆1610點 杜指見29933點創歷史新高

在新冠肺炎肆虐多時之後，開發疫苗的工作終於有突破，歐美股市以及港股夜期全線彈升。美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech合作研發的疫苗，在第三階段的大型測試數據顯示，疫苗的保護效用率高達九成。專家指出，一般來說，效用率有五成至六成已屬可以接受。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29581點，升1257點；納斯達克指數報11888點，跌6.32點。



匯控（005）美國預託證券價格曾見38.21港元，較香港收市價升3.36港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見601.68港元，較香港收市價跌20.82港元。



杜指期貨在美股開市之前，曾升超過1700點，美股開市之後，杜指在首三分鐘已升1610點，見29933點，直逼30000點大關，並創歷史新高，升幅相當於5.4%，其後升幅收窄至29563點，升1239點。標普指數早段升3.4%。資金從科技股流向傳統股，納斯達克指數早段只升1.5%。



美國藥廠輝瑞與德國生科企BionNTech聯手研發的新冠肺炎疫苗見效，第三階段測試成功率達九成，市場憧憬除口罩日子不遠，加上美國民主黨總統候選人拜登宣佈勝選，市場憧憬歌舞昇平重臨。避險資產的黃金則現大量獲利盤，期金插4.4%，每盎司報1866.8美元。



科技股遇強愈強，恒生科指破頂，重磅成份股騰訊（700）、美團（3690）及京東（9618）同創新高，最後收升1.3%、2.57%和1.12%。舜宇（2382）飆8.1%收報158.9元，是升幅最大藍籌。



恒生科指破頂



傳統股亦落鑊，東方海外（316）飆21.27%；中遠海發（2866）飆20.19%。



耀才證券研究部副經理譚智樂指，新一任美國總統為市場帶來的不明朗因素較少，其政策重點主要為重振和扶持國內經濟，亦已反映於近日大市良好的上升勢頭，目前恒指企穩26000關，投資者不要對後市看得太淡，250天線暫難以跌穿。



亢奮情緒或僅短暫



金利豐研究部執行董事黃德几表示，在美國大選成定局之下再出疫苗成果，是雙重利好消息，預料資金將會流向一眾疫情受累股，近月當炒的新經濟股便有機會回吐。但他提醒，香港的封城措施未如外國強硬，而疫苗成效尚未可知，估計香港舊經濟股如地產、航空股等不一定能再轉強勢，料亢奮表現未必能進一步帶旺港股。