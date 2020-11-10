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人民幣升創28月高位

2020-11-10 列印
        人民幣繼續走強，在岸價昨升穿6.6水平，日盤收報6.5728兌1美元，大升487點子，創逾28個月新高；離岸價更曾衝破6.55水平，高見6.5475，即每百港元兌84.44人民幣。高盛看好人民幣未來走勢，料未來12個月有望升至6.3。

  拜登宣佈當選美國總統，人民幣離岸價一度升440點，報6.5475，創逾28個月高位，其後升幅收窄，截至晚上8時半報6.5617，升298點子。人行開出的中間價則報6.6123，上調167點子。

料短期有支持

  東方匯理銀行新興市場策略師張敬勤指出，人民幣未來仍存不確定因素。現時歐美再爆疫情，只有亞洲經濟較好，料短期人民幣仍有支持，離岸價有望升上6.47。
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