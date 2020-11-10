科技股受捧屢破頂 恒指勢隨外圍攀升

環球疫情再現曙光，加上周末美國大選成定局，不明朗因素盡除，杜指周一甫開市即急升千六點，刷新紀錄高位，恒指夜期亦彈升，高曾見26875點，高水859點。



港股昨日已藉美國民主黨總統候選人拜登宣佈勝選，憧憬中美緊張關係降溫，再度裂口上揚，一舉收復二萬六大關，一度見過26172，創四個月新高，最後收造26016，上漲303點，三日累飆1130點，成交1684億元。三隻重磅科技股創上市新高，帶挈科指亦破頂高見8524，終收造8394，上揚2.96%。



A股受惠中國出口勝預期，上證指數收報3373，漲1.86%；深成指數收報14141，升2.19%。



恒生科指破頂



科技股遇強愈強，恒生科指破頂，重磅成份股騰訊（700）、美團（3690）及京東（9618）同創新高，最後收升1.3%、2.57%和1.12%。舜宇（2382）飆8.1%收報158.9元，是升幅最大藍籌。傳統股亦落鑊，東方海外（316）飆21.27%；中遠海發（2866）飆20.19%。



耀才證券研究部副經理譚智樂指，新一任美國總統為市場帶來的不明朗因素較少，其政策重點主要為重振和扶持國內經濟，亦已反映於近日大市良好的上升勢頭，目前恒指企穩26000關，投資者不要對後市看得太淡，250天線暫難以跌穿。



美國藥廠輝瑞與德國生科企BionNTech聯手研發的新冠肺炎疫苗見效，第三階段測試成功率達九成，市場憧憬除口罩日子不遠，加上美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選，市場憧憬歌舞昇平重臨。



昨晚杜指開市初期已急飆1610點，見29933點，乃疫後首次創歷史新高；標指開市初期亦漲132點破頂，報3641點；而近月受惠新經濟熱潮的納指相對落後，開市升167點報12072點。



港股夜期也節節上升，早段見過26875點，高水達859點。