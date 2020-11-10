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市民憑本地手機號碼 可在港開內地戶口

2020-11-10 列印
        中銀香港(2388)提升大灣區「開戶易」服務，除內地手機號，現新增以香港手機號碼，亦可在港申請見證開立內地戶口，方便香港市民在大灣區出遊、就業、居住的支付需要。

        該行個人金融及財富管理部總經理陳文表示，中銀香港是首家獲監管機構批准提供見證開立內地帳戶服務的銀行，自去年3月推出「開戶易」服務至今，成功開立帳戶的人數已超過10萬。是次服務提升，讓未有內地手機號碼的本港市民，也可用香港手機號碼開立內地帳戶；市民開戶後更可綁定內地電子錢包，即時處理日常內地支付、繳費、網購等各項事務。
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